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تيريزا ماي

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فيديو راقص لـ "تيريزا ماي" يثير ضجة

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تيريزا ماي
تيريزا ماي

متابعات-علا خطاب

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تيريزا ماي

رقصة

أثارت رقصة رئيسة الوزراء البريطانية، "تيريزا ماي"، في آخر عطلاتها الأسبوعية قبل ترك منصبها، جدلاً واسعًا، حيث تمايلت "ماي" على أنغام أشهر أغاني فريق آبا مثل (دانسنغ كوين) خلال أحد المهرجانات.

وظهرت "ماي"، في مقطع فيديو، وهي ترقص في مهرجان هينلي بينما كان زوجها ورجال آخرون يرتدون ربطات عنق سوداء يتراقصون حولها.

وكانت "ماي" تسعى أحيانا إلى إضفاء طابع فكاهي على عملها بالرقص في أماكن عامة رغم الأزمات التي تعرضت لها حكومتها بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ورقصت ماي العام الماضي مع تلاميذ مدارس في جنوب أفريقيا، وبعدها رقصت بطريقة تشبه حركات الإنسان الآلي على خشبة المسرح خلال مؤتمر لحزب المحافظين على أنغام أغنية “دانسنغ كوين”، وهي الرقصة التي لاقت انتشارا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي.



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