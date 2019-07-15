» النيابة تطعن على براءة حبيب العادلى

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قضايا وحوادث

انتحار خادمة شقيقة حبيب العادلى
انتحار خادمة شقيقة حبيب العادلى

شيماء السيد

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وزير الداخلية

قضية فساد

حكم براءة

اللواء حبيب العادلى

قررت النيابة العامة الطعن على حكم براءة اللواء حبيب العادلى ، وزير الداخلية الأسبق، والمتهمين في قضية الفساد المعروفة إعلاميا بـ"الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية"، أمام محكمة النقض.

وفى وقت سابق قضت محكمة جنايات الجيزة بتغريم اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و8 أخرين في قضية أموال الداخلية مبلغ 500 جنيه.

وقضت المحكمة بمعاقبة الشاعر نبيل خلف بالسجن لمدة 3 سنوات وإلزامه برد 62 مليونا و120 ألفًا و212 جنيه وتغريمه مبلغًا مماثلا وعزله من وظيفته.

وفي جلسة 15 أبريل 2017 قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، واثنين آخرين في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام.

وقضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلى، ونبيل سليمان “المتهم الثانى”.

وكذلك وسمير عبد القادر "الثالث"، برد مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه وتغريمهم مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه.

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