فحص 110 آلاف سيدة بالقليوبية بمبادرة الكشف عن أمراض سرطان الثدى

15 يوليه 2019 - 05:39 م

أعلن الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، تصدر محافظة القليوبية جميع المحافظات المشاركة ضمن المرحلة الأولى بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للكشف المبكر عن امراض سرطان الثدى للسيدات والحفاظ على صحة المرأة المصرية.

وأكد "الطباخ"، أن أعداد السيدات المقبلات على أعمال الكشف المبكر لسرطان الثدى للسيدات بالمحافظة فى تزايد كبير، خاصة بعد حملات التوعية التى شنتها الإدارات المختلفة بالقرى والمدن فى المحافظة، مشيرا إلى أن نقاط الكشف استقبلت 110 ألف سيدة هلال أسبوعين من انطلاق الحملة، من إجمالى المستهدف فحصه بالمحافظة مليون و600 ألف سيدة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن المستهدف من الحملة مليون و600 ألف سيدة بالقليوبية، وتم الاستعداد الكامل للحملة من خلال تجهيز 161 وحدة صحية، بالإضافة إلى 3 مستشفيات أخرى وهم مستشفى أبو المنجا العام وناصر المركزى وبهتيم المركزي، وتم الدفع بـ 175 فرقة، كما تم تدريب 190 طبيبة نظريا وعلميا وتحت إشراف الدكتور حمدى عبد العظيم المشرف العام على الحملة القومية للكشف عن صحة المرأة المصرية.