  • الإثنين 15 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر06:13 م
بحث متقدم
لحظة اعتقال مصري باليابان

لحظة اعتقال مصري حاول ممارسة الجنس بالقوة مع فتاة في اليابان

الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

"عبدالعال" يبحث عن النواب: «تعالوا مفيش أكل دلوقتي»

حفيظ دراجي

«حفيظ دراجي» عقب تأهل الجزائر: «يا فرحة ما تمت»

وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله

تعليق الكويت على تسليم مطلوبين إلى مصر

مجلس النواب

رسميًا.. "النواب" يوافق على تعديلات قانون المحاماة

الملك سلمان

التقى 3 رؤساء.. الملك سلمان يصدر أمرين ملكيين جديدين

مدبولي،

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة توفير السلع المختلفة للمواطنين

محمد صلاح

رسالة قوية من «كوبر» إلى محمد صلاح

الطقس

قريبًا.. موجة حارة لم تشهدها مصر منذ التسعينات

سجل

بالأرقام.. ارتفاع استمارة البطاقة الشخصية وشهادة الوفاة

مستشفى سوهاج الجامعى يفتتح صيدالياته لعمليات الطوارئ

قبلي وبحري

رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

لمروره بأزمة مالية.. انتحار كهربائي في أسيوط

#

إصابة ربة منزل في انهيار منزل قديم سوهاج

#

سوهاج تستقبل 96 سائحًا أجنبيًا بـ"المزمار والطبل البلدي"

#

بعد خروجه بشهرين.. وفاة أقدم سجين مصري

افتتح الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج يرافقة الدكتور حسان النعمانى عميد كلية الطب البشري، صيدلية خاصة بعمليات الطوارئ، وذلك بالطابق الأول بمبنى عبيد بالمستشفى الجامعي، بحضور نخبة من رؤساء الأقسام وأطباء المستشفي.

وقال أحمد عزيز، إن الهدف من إنشاء تلك الصيدلية هو تخفيف العبء على المواطنين المترددين على المستشفى الجامعي، وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات والمستهلكات اللازمة لإجراء عمليات الطوارئ .

واوضح رئيس الجامعة، فى بيان أن الصيدلية تعمل على مدار 24 ساعة لخدمة مرضى الطوارئ، حيث يقوم الطبيب المقيم بكتابة المستلزمات الطبية اللازمة للمريض وادوية التخدير وغيرها حسب نوع العملية الجراحية وتقوم الحكيمة بصرفها مجاناً.

و أشار إلى أن تلك الصيدلية تخدم عمليات طوارئ العظام، والجراحة العامة، وجراحة القلب والصدر، وجراحة المخ والأعصاب، ومعظم عمليات الطوارئ داخل المستشفي، بالإضافة إلى انها تخدم قوائم العمليات الخاصة بقسمى جراحة القلب والصدر و جراحة المخ والأعصاب.

وأعرب عميد الكلية عن رضاء الأطباء بتشغيل تلك الصيدلية مما يقلل الضغط عليهم وعلى اقارب المرضى فى توفير مستلزمات العمليات الجراحية، موضحاً أن إدارة الجامعة تسعى إلى تعميم تلك التجربة فى مختلف الأقسام بالمستشفي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» 55 سفينة تعبر قناة السويس.. وبورسعيد تستقبل 19
» البرهان يلتقى المبعوث الأمريكى إلى السودان
» العراق: واجهنا "صفقة القرن" بشكل مشرّف
» إخلاء سبيل «ملك الكاشف» المتحولة جنسيا
» محتجو هونج كونج يصعدون الاشتباكات مع الشرطة
» روحاني: إيران مستعدة للحوار مع أمريكا إذا رفعت العقوبات
» التعليم العالى: 20% نسبة قبول طلاب الثانوية بالجامعات التكنولوجية
» وزير النقل يتابع معدلات تصنيع وتوريد 140 عربة بضائع
» رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة توفير السلع المختلفة للمواطنين
» بيان رسمي.. الاتحاد المغربي ينفي استقالة «رينارد»
» إحالة مدير طرق القاهرة ومعاونيه للمحاكمة

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • مغرب

    07:05 م

  • فجر

    03:27

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة