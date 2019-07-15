مد فترة قبول طلبات تعويض "أهالي النوبة"

15 يوليه 2019 - 05:45 م

أعلن وزير شئون مجلس النواب، رئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات للمتضررين من أهالي النوبة، عمر مروان، "مد فترة قبول الرغبات للحصول على التعويضات لتنتهي في 31 يوليو الجاري، على أن يتم النظر في التظلمات والبت فيها وإعلان الأسماء النهائية يوم 20 أغسطس المقبل".

وفي 25 يونيو الماضي، أعلنت الحكومة بدأت تلقي طلبات التعويض، على أن يتم إغلاق باب قبولها بعد 3 أسابيع، لكنها عادت ومددت الفترة أمس.

وبحسب البيانات الحكومية، فإن أهالي النوبة المتضررين من بناء السد العالي وخزان أسوان يبلغ عددهم 11 ألفا و716 مستحقا.

وشرح مروان، في بيان، أمس، أن القرار جاء "استجابة لرغبة بعض أهالي النوبة في مد فترة تقديم رغبات الحصول على التعويضات المقررة لهم لاستكمال الأوراق المطلوبة، وحرصا من اللجنة الوطنية "لصرف التعويضات للمتضررين من أهالي النوبة" على مساعدتهم في تقديم رغباتهم، والحصول على مستحقاتهم".