الإسكان تنفذ 9 مشروعات للصرف الصحي بالإسكندرية

15 يوليه 2019 - 05:47 م

تنفذ وزارة الإسكان 9 مشروعات للصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، بطاقة 73 ألف م3/يوم، بتكلفة إجمالية نحو 3.18 مليار جنيه.



وقال المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، خلال اجتماع وزير الإسكان مع مسئولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي إن المشروعات الجديدة تخدم 460 ألف نسمة.



وتشمل المشروعات مشروعا لمعالجة الحمأة لمحطة معالجة الصرف الصحي الشرقية، ومشروع الصرف الصحي لمنطقة أبوتلات، وصرف صحي قري الملاحة بمستشفى المعمورة للطب النفسي مرحلة ثانية من محطة المعالجة، ومشروع الصرف الصحي لقرية أبيس الأولى، ومحطة معالجة أبيس الأولى. كما تضم المشروعات إنشاء محطة رفع وخط طرد لعزبة المهاجرين، ومشروع صرف صحي منطقة مرغم الصناعية قبلي وبحري الطريق الصحراوي ومنطقة الجزام والمناطق المحيطة بها، وخط الطرد البديل لأرض الهيش، وتطوير محطات رفع الصرف الصحي الرأس السوداء وسيدي بشر والسيوف وسموحة.