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55 سفينة تعبر قناة السويس.. وبورسعيد تستقبل 19

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قناة السويس

عصام الشربيني

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شهدت قناة السويس عبور 55 سفينة، بحمولة 3.7 مليون طن من سفن الحاويات في الاتجاهين. وتضمنت قافلة الشمال عبور 29 سفينة بحمولة مليوني طن، بينما عبرت 26 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة)، بحمولة 1.7 مليون طن.

وبلغ إجمالي حركة السفن، أمس، بموانئ بورسعيد 19 سفينة. وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات، وغادر الميناء 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن. كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتا حاويات وبضائع عامة.

 واستقبل ميناء دمياط 10 سفن منها 4 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة ، بالإضافة إلى 18 سفينة بالمخطاف الخارجي.

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