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"إي فينانس" تفصل نشاط "خالص" في شركة منفصلة

مال وأعمال

شركة "إي فينانس"
شركة "إي فينانس"

عصام الشربيني

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تسعى شركة "إي فينانس" لفصل نشاط التجزئة ومجمع الفواتير "خالص" الذي أطلقته العام الماضي في شركة منفصلة ضمن خطوات الطرح في البورصة.
وقال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، إنه من المقرر إعلان شركة خالص للدفع الإلكتروني كيانًا منفصلًا عن شركته في الأول من أغسطس المقبل، بحسب بيان من وزارة التخطيط.
وتسعى الحكومة لطرح شركة إي فينانس في البورصة خلال العام الجاري، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وتعمل الشركة على تشغيل نظام الخزانة الموحد وشبكة المدفوعات الحكومية.
وتتنافس المجموعة المالية هيرميس وشركة أرقام كابيتال بعروض منفردة لإدارة الطرح المرتقب، بينما تحالف بنكا الاستثمار فاروس ورينيسانس كابيتال لتقديم عرض منافس، وكذلك تحالفت شركة بلتون المالية القابضة مع بنك الإمارات دبي الوطني لتقديم عرض للمنافسة على إدارة الطرح الأولي.

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