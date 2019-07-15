ضجة كبيرة.. الأهلي يتعاقد مع لاعب «إسرائيلي»

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دخل مجلس إدارة النادي الأهلي في ورطة كبيرة، بعدما أعلن تعاقده مع أليكس يونج لاعب كرة السلة الأمريكي، استعدادًا لانطلاق الموسم المقبل.

ونشبت الأزمة بعدما ثبت أن يونج ذو أصول إسرائيلية، نظرًا لوالدته التي تحمل جنسية الكيان الإسرائيلي، بينما والده يحمل الجنسية الأمريكية.

وكان أليكس يونج انضم إلى صفوف نادي أورشليم في الدوري الإسرائيلي، وحصد معه لقب الدوري مرتين في الفترة من 2015 وحتى2018.

وجاءت صفقة أليكس يونج، في ظل اتجاه مجلس إدارة الأهلي بتدعيم فريق السلة، وبدأت بضم أحمد إسماعيل لاعب نادي الزمالك السابق لكرة السلة، والمحترف في دوري الجامعات الأمريكي.

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