داعية يفض غشاء بكارة 9 من طالباته داخل مسجد

15 يوليه 2019 - 07:23 م

حكمت الغرفة الاستئنافية في محكمة الجنايات بالعاصمة المغربية مراكش، بحبس واعظ مغربي متهم باغتصاب 9 من طالباته ، وفض بكارتهن وهتك عرضهن داخل المسجد، لمدة خمس سنوات ، بعد جلسات مواجهة بينه وبين الطالبات التسع، اللاتي أكدن تعرضهن للاستغلال الجنسي لمدة طويلة امتدت لشهور ، وثبوت التهمة عليه

وفي التفاصيل التي نشرتها وسائل إعلام مغربية ، ورد بلاغ إلى مركز ترابي الدرك الملكي في " ستي فاضمة " في مراكش المغربية ، من أب يفيد اختفاء ابنته بعد سفرها الى الدار البيضاء ، وتعرضها للإغتصاب وفض بكارتها من قبل المشرف على تدريس الفتيات القاصرات في المسجد ، والانفراد بها واستغلالها جنسيًا.

وأكدت مجموعة من الفتيات زميلات ابنته هذا البلاغ ، وتم إلقاء القبض على المتهم ومحاكمته، بعد إجراء التحقيقات والسماع لأقوال الضحايا القاصرات ، وذويهم .