  • الإثنين 15 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر10:47 م
بحث متقدم
مجلس النواب

«تزويغ» النواب يهدد بإسقاط عضويتهم

الثانوية العامة

تعرف على مقار "تظلمات" الثانوية العامة

أطباء (أرشيفية)

الأطباء الاستثنائيون هل يحلون أزمة العجز؟

سياحة روس

إسبانيا تتخذ قرارًا مفاجئًا طال انتظاره حول مصر

كلوب

مفاجأة.. «كلوب» يستبعد محمد صلاح من قائمة ليفربول

قصيدة" صدام حسين".. لبناته من داخل محبسه

تفاصيل نقل رفات صدام حسين قبل تفجير قبره

السنغال

ضربة موجعة للسنغال قبل نهائي أمم إفريقيا

حفيظ دراجي

«حفيظ دراجي» عقب تأهل الجزائر: «يا فرحة ما تمت»

تنسيق

95 % للطب.. ننشر تنسيق الجامعات الخاصة

منى فاروق

شاهد.. ماذا قالت «منى فاروق» في أول ظهور لها؟

تعرف على مقار "تظلمات" الثانوية العامة

آخر الأخبار

الثانوية العامة
الثانوية العامة

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

تعرف على نتيجة الثانوية العامة وأسماء الأوائل

#

إصابة طالب ثانوية عامة بجرح قطعي في الوجه

#

ضبط عامل نصب بـ 150 ألف جنيه على سيدتين

الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة

موعد فتح باب التظلمات

نتيجة الثانوية الأزهرية بالدرجات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، بدءا من غد الثلاثاء الموافق 16 يوليو 2019 ولمدة ثلاثون يومًا وأوضح خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، ضوابط وإجراءات تظلم الطلاب من نتائجهم وذلك على النحو التالى:-

- سداد مبلغ (مائة جنيه) عن كل مادة يرغب الطالب في تقديم التظلم بشأنها بأحد البنوك الوطنية لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية على الحساب رقم (0135112000283818)، أو الحساب رقم (01500100036407) ببنك مصر وفروعه.

- تقدم طلبات الاطلاع في المادة أو المواد المطلوب الاطلاع عليها لمندوب لجنة النظام والمراقبة المتواجد بالمديريات التعليمية التى تتبع اللجنة أو بالمقار المحددة لكل محافظة من المحافظات التى حددتها اللجنة مرفقًا بها الإيصال الدال على السداد.

- تبدأ تظلمات الثانوية العامة للعام 2019 اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 16/7/2019، بحيث يتقدم الطالب أو ولي الأمر بطلب التظلم في المديرية التعليمية التابع لها مرفقًا به إيصال السداد وصورة شهادة الدرجات وصورة البطاقة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» اتهامات فساد جديدة لرئيس «الكاف»
» مصروفات الدراسة بجامعة هليوبولس للعام الجديد
» «العميد» يوضح سر تراجع مستوى محمد صلاح
» هجمات حوثية تستهدف قاعدة الملك خالد بالسعودية
» تفاصيل نقل رفات صدام حسين قبل تفجير قبره
» أمريكا تطلب دعمًا عسكريًا فى الخليج
» ضجة كبيرة.. الأهلي يتعاقد مع لاعب «إسرائيلي»
» صحيفة إسبانية: «ماني» أفضل لاعب في العالم
» «حفيظ دراجي» عقب تأهل الجزائر: «يا فرحة ما تمت»
» "هواوي" تعتزم اتخاذ إجراءات جديدة
» أول رد سعودي على هجمات الحوثيين

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • فجر

    03:28 ص

  • فجر

    03:27

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
أطباء (أرشيفية)
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب