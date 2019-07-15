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اتهامات فساد جديدة لرئيس «الكاف»

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المصريون

الاتحاد الافريقى

كاف

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية «BBC»، اتهامات فساد جديدة لأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بسبب حصوله على بدلات فى فترة زمنية واحدة بحجة تواجده فى ثلاث بلدان مختلفة، روسيا ومصر ومدغشقر، على هامش مونديال 2018.

وأكدت الهيئة، أن رئيس الكاف حصل على أموال مضاعفة خلال الفترة من يونيو وحتى يوليو من عام 2018، فى ظل التأكيد على تواجده فى مصر ثم روسيا.

وأضافت أن رئيس الكاف حصل على 450 دولارًا عن اليوم الواحد الذى تواجد خلاله فى روسيا أثناء فترة كأس العالم.

وحسب ما جاء فى مستندات بى بى سى فإن أحمد أحمد توجه إلى العاصمة الروسية، موسكو، لحضور كونجرس الاتحاد الدولى "فيفا"، والذى امتد لفترة 41 يومًا فى الفترة من 14 يونيو وحتى 11 يوليو، إلا أن المستندات أثبتت سفر رئيس الكاف إلى مصر من روسيا يوم 23 يونيو ولمدة أربعة أيام، قبل أن يسافر يوم 27 من الشهر نفسه نحو مدغشقر وحتى الأول من يوليو.

سفر رئيس الكاف إلى ثلاثة دول فى فترة واحدة أدى إلى منحه بدلات مضاعفة لثلاث مرات، حيث كشف مستند آخر بتاريخ 28 سبتمبر، حصوله على مبلغ 18.450 دولار من الاتحاد الأفريقى عن مدة 41 يوما قضاها فى روسيا فى الفترة من 7 يونيو وحتى 17 يوليو.

وفى مستند آخر بتاريخ 9 سبتمبر حصل أحمد أحمد على مبلغ 4.050 دولار من الكاف عن قضاء فترة تسعة أيام من 23 يونيو وحتى 1 يوليو بسبب سفره من روسيا إلى مصر.

وشددت بى بى سى على أن أحمد أحمد لم يكن متواجدًا فى روسيا أو مصر خلال الفترة من 27 يونيو إلى أول يوليو، حيث كان متواجدًا فى مدغشقر وفقًا لما ذكرته المستندات التى اطلعت عليها.

أى أن رئيس الكاف - وفقًا لمستندات بى بى سي - حصل على بدلات الإقامة والسفر عن الفترة من 7 يونيو وحتى 17 يوليو، إلى جانب بدلات أخرى عن الفترة من 23 يونيو وحتى 1 يوليو، ثم بدلات عن الفترة من 27 يونيو وحتى 1 يوليو، مما يعنى مضاعفة بدلاته لثلاث مرات.

وأرسلت الهيئة البريطانية استفسارًا إلى الكاف ورئيسه من أجل معرفة ما إذا كان متواجدًا فى مدغشقر خلال هذه الفترة من عدمه، إلا أنها لم تتلق أى رد حتى الآن، حسبما ذكرت.

واختتمت بى بى سى تقريرها بالإشارة إلى أن أحمد أحمد يتقاضى راتبًا شهريًا قدره 40 ألف دولار من الكاف بمعدل 480 ألف دولار سنويًا، بالإضافة إلى 80 ألف دولار كإضافات بقيمة راتب شهرين لكل عام.

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