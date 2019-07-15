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لهذا السبب.. أمل رزق تدخل في نوبة بكاء شديدة على الهواء

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دخلت الفنانة أمل رزق، في حالة بكاء على الهواء أثناء تواجدها في أحد البرامج على الهواء مباشرة.

وتحدث "رزق"، خلال حوارها ببرنامج "عرب وود"، عن أزمة مرضها الأخير قائلة: "لا أحتاج لأي شيء من أحد، انا عايزه ستر ربنا بس".

فيما وجهت اعتذارا لجمهورها، ودخلت في نوبة بكاء شديد للمرة الثانية على الهواء.

وكشفت أنها لم تلجأ للنقابة التي تنتمي لها فى أى موقف، وأكدت أن من فى النقابة زملاء لها، وأنها عاتبت بعض الأشخاص التى كانت تعتبرهم أشقاء لها ولكن ظهروا على غير المتوقع و العشم، فى أزمة نجلتها الأخيرة.

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