«تزويغ» النواب يهدد بإسقاط عضويتهم

15 يوليه 2019 - 09:53 م

شهد دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب مشاكل داخلية عدة، كان أبرزها عدم التزام بعض النواب بحضور الجلسات العامة والمشاركة على التصويت الخاص بالقوانين, ما جعل الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، يشدد أكثر من مرة خلال الآونة الأخيرة على أهمية حضور النواب الجلسات وإلا سوف يتخذ ضدهم إجراءات سواء بفضحهم ونشر أسمائهم في وسائل الإعلام المختلفة أو تحويلهم للجنة القيم لإسقاط عضويتهم.

وأبدى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، غضبه من عدم التزام الأعضاء بالحضور للقاعة الرئيسية بالبرلمان والمشاركة في أعمال التصويت على مشروعات القوانين التى يتم طرحها، قائلًا: "المجلس بيصرف كل النفقات التي يتحملها النائب كي يحضر وفى النهاية لا يلتزم بالحضور".

وأكد عبدالعال، في الجلسة العامة للبرلمان، أنه لا يتخيل عدم حرص النائب على حضور الجلسة لأداء المهام المنوطة به، منوهًا بأنه لا يعنيه أغلبية أو أحزاب، وما يهمه حضور النائب للجلسة للمشاركة في أعمال التصويت، قائلًا: "الرأي العام لازم يعرف أننا بنصرف كل نفقات النواب وفى الآخر مش بيحضر".

وشهدت الجلسة مناشدات كثيرة من جانب رئيس المجلس للنواب بشأن الحضور، إلا أن أحد الأعضاء عقّب بأن بعض النواب يتواجدون فى البهو ولا يحضرون الجلسة؛ ليعقب رئيس المجلس: "أنا سأحصر أسماءهم وأحيلهم إلى لجنة القيم بتهمة إعاقة عمل المجلس.. وكل من تسبب فى إعاقة سير عمل المجلس تصل عقوبته إلى حد إسقاط العضوية".

ولفت إلى أنه سيتم إعلان أسماء الغائبين في وسائل الإعلام، مضيفًا أن إقرار القوانين من عدمها لا مصلحة للمنصة فيه إلا المصلحة العليا، مضيفًا "لا مصلحة لى في إقرار أي مشروع قانون أو رفضه وما يعنيني هو المصلحة العامة".

من جانبه، قال النائب عبدالفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب, إننا في نهاية دور الانعقاد, وإن بعض أعضاء المجلس لديهم مصالح بالقاهرة ويحاولون أن ينتهوا منها لذلك قد نجد بعد النواب غير موجودين.

وأضاف يحيى، في تصريح لـ"المصريون"، أن عدد حضور النواب اليوم كان غير قانوني واستطعنا التصويت على القوانين, موضحًا أن العدد القانوني لحضور الجلسات ثلثا المجلس +1, ولكن رئيس المجلس كان يفضل أن يكون العدد متكاملا.

وتابع عضو مجلس النواب أن الدكتور علي عبدالعال يحب مداعبة الأعضاء, مثل أين كنت؟ فيجيب النائب كنت في كذا, فيداعبه, أما ما صرح به اليوم رئيس المجلس لم تكن مداعبة بل كان نتيجة غضب من بعض الأعضاء الذين هددوا بنشر أسمائهم في وسائل الإعلام.

وأشار يحيى إلى أن هناك لائحة داخلية للمجلس من خلال القانون يلزم النواب بحضور الجلسات والمشاركة في التصويت على القوانين وتؤكد أهمية وجودهم أثناء مناقشة القوانين والمشاركة على التصويت سواء بنعم أم لا.

وأوضح أمين سر لجنة القوى العاملة أن ما تحدث عنهم رئيس المجلس قلة من النواب وليس الكل, مشيراً إلى أن عدم الحضور لا يسقط عضوية النائب, ولكن يتم تحويله للتحقيق معه لمعرفة أسباب تغيبه عن الحضور.

وفي تصريح لـ"المصريون"، قال محمد الغول عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب, إن إسقاط العضوية عن النائب له ضوابط, وما صرح به رئيس المجلس يعتبر نوعًا من المبالغة.

وأضاف الغول أن الدكتور علي عبد العال هدد الأعضاء غير الملتزمين بنشر أسمائهم في وسائل الاعلام كنوع من الإحراج لهم خاصة في دوائرهم, موضحاً أن عدم حضور النائب للجلسات شيء معيب.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه ربما النائب لا يحضر لأسباب معينة منها متابعة دوائرها أو المرور على الوزارات لتخليص أوراق خاصة بالمواطنين, وهناك من لا يأتي لأسباب أخرى.

وأوضح أن النائب لا بد أن يكون موجودا لأن التشريع والرقابة لا يأتيان إلا من خلال وجود النائب في الجلسات, فإذا ثبت عدم حضور النائب لعدد جلسات معينة يتم اتخاذ ضده إجراءات لمعرفة سبب عدم حضوره.