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إسرائيل تطلب من روسيا إبعاد "حزب الله" عن الجولان

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كشفت وسائل إعلام عبرية، الإثنين، تقدم إسرائيل بطلب إلى روسيا بالعمل على إبعاد "حزب الله" اللبناني عن الجولان السوري المُحتل.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، أن تل أبيب طلبت من موسكو تطبيق خطوات اتخذتها سابقًا، لمنع تموضع القوات الإيرانية في المنطقة، دون تفاصيل بشأنها.
وأضافت أن معلومات استخبارية كشفت، قبل 4 أشهر، عن تموضع قوات للحزب في الجزء السوري من الهضبة، بهدف "إقامة بنية إرهابية".
وتابعت الهيئة أن الجهود الإسرائيلية عرقلت مساعي "حزب الله"، دون التمكن من إنهائها، ما دفع تل أبيب إلى طلب تدخل موسكو.
يأتي ذلك بعد أيام من تبادل إسرائيل وحزب الله تهديدات بتوجيه "ضربات قاسية". -

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