  • الثلاثاء 16 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر12:18 ص
بحث متقدم
الإعلامي نشأت الديهي

"الديهي" يحذر من مخطط إخواني خطير بأمم إفريقيا

الكويت

صحيفة كويتية تكشف معلومات مثيرة عن خلية الإخوان

مجلس النواب

«تزويغ» النواب يهدد بإسقاط عضويتهم

الثانوية العامة

تعرف على مقار "تظلمات" الثانوية العامة

أطباء (أرشيفية)

الأطباء الاستثنائيون هل يحلون أزمة العجز؟

سياحة روس

إسبانيا تتخذ قرارًا مفاجئًا طال انتظاره حول مصر

كلوب

مفاجأة.. «كلوب» يستبعد محمد صلاح من قائمة ليفربول

قصيدة" صدام حسين".. لبناته من داخل محبسه

تفاصيل نقل رفات صدام حسين قبل تفجير قبره

حفيظ دراجي

«حفيظ دراجي» عقب تأهل الجزائر: «يا فرحة ما تمت»

منى فاروق

شاهد.. ماذا قالت «منى فاروق» في أول ظهور لها؟

المعارضة السودانية: اتفقنا على المرحلة الانتقالية مع حركات مسلحة

عرب وعالم

السودان
السودان

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

مسؤول سوداني: الخميس يشهد تسليم مسودة الاتفاق وليس توقيعها

#

شاب يجبر زوجته على ممارسة الرذيلة.. ويهددها بهذا الأمر

#

"قرقاش" يكشف الدور الإماراتي في الأزمة السودانية

#

تفاصيل اتفاق الجيش والمعارضة في السودان

أعلن مصدر بقوى إعلان "الحرية والتغيير" المعارضة بالسودان، الإثنين، التوصل إلى اتفاقات مع الفصائل المسلحة بشأن معالم المرحلة الانتقالية.
وقال المصدر، للأناضول، مفضلًا عدم ذكر اسمه، إن اللقاءات التي عقدوها مع فصائل مسلحة في أديس أبابا، والتي بدأت الخميس، توصلت إلى اتفاقيات حول أوضاع الحركات المسلحة في هياكل الحكم وبرامج عمل الفترة الانتقالية لتحقيق الديمقراطية والسلام ووقف الحرب.
وأضاف: "سنرسل تلك الاتفاقات إلى الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لبات لإدراجها ضمن مسودة الاتفاق الذي نعتزم توقيعه مع المجلس العسكري".
ولم يتحدث المصدر عن فحوى أو تفاصيل تلك الاتفاقات.
والخميس الماضي، قال القيادي بقوى الحرية والتغيير وجدي صالح، للأناضول، إن اللقاءات مع الحركات المسلحة في أديس أبابا، "تأتي في إطار التشاور الداخلي بينها وشركائها بغرض التشاور حول القضايا الخاصة والاتفاق الذي تم مع المجلس العسكري".
وأشار إلى أن الوفد الموجود في أديس أبابا مكون من قائد الجبهة الثورية مالك عقار، ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، ووفد من حركة كوش بقيادة محمد داؤود، والتوم هجو، إلى جانب حضور قادة مدنيين.
وفي 5 يوليو/ تموز الجاري، أعلن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، في السودان، التوصل - عبر وساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي - إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.
ويتولى المجلس العسكري السلطة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
ومنذ 2003، يشهد إقليم دارفور نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية وحركات متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
والحركات المتمردة التي تقاتل في دارفور، هي حركة العدل والمساواة، بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان، بقيادة مني أركو مناوي، وحركة جيش تحرير السودان، بقيادة، عبد الواحد محمد نور.
ومنذ يونيو/ حزيران 2011، تقاتل "الحركة الشعبية/ شمال" الحكومة السودانية في ولايتي جنوب كردفان ، والنيل الأزرق. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» المشرف على التنسيق يحذر طلاب الثانوية من هذا الأمر الخطير
» قرار هام بشأن وحدات الإسكان الاجتماعي
» قرارات هامة لمجلس إدارة النادي الأهلي .. تعرف عليها
» تقرير أممي: 820 مليون جائع في العالم 2018
» 95 % للطب.. ننشر تنسيق الجامعات الخاصة
» اتهامات فساد جديدة لرئيس «الكاف»
» ضربة موجعة للسنغال قبل نهائي أمم إفريقيا
» مصروفات الدراسة بجامعة هليوبولس للعام الجديد
» «العميد» يوضح سر تراجع مستوى محمد صلاح
» هجمات حوثية تستهدف قاعدة الملك خالد بالسعودية
» تفاصيل نقل رفات صدام حسين قبل تفجير قبره

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • فجر

    03:28 ص

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
أطباء (أرشيفية)
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب