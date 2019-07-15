صحيفة كويتية تكشف معلومات مثيرة عن خلية الإخوان

قالت صحيفة القبس الكويتية إن نحو 300 مصري ينتمون إلى جماعة «الإخوان المسلمين» غادروا الكويت احترازيًا، عقب تسليم ثمانية مصريين أعضاء في الجماعة.



وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت، الجمعة، عن ضبط خلية «إرهابية» تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، يحمل أعضاؤها الجنسية المصرية.