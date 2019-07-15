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الإعلامي نشأت الديهي

"الديهي" يحذر من مخطط إخواني خطير بأمم إفريقيا

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الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي

المصريون ـ متابعات

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أشاد الإعلامي نشأت الديهي، برسالة رياض محرز نجم منتخب الجزائر ومانشستر سيتي الإنجليزي، للمشجعين الجزائريين، حيث طالبهم بالاحتفال بانتصارات منتخب بلادهم باحترام.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، يوم الاثنين، أن تنظيم الإخوان الإرهابي يحاول نشر الفتنة بين الجمهور الجزائري والشعب المصري.
وأوضح الإعلامي نشأت الديهي، أن تنظيم الإخوان يحاول أن يسيس بطولة كأس الأمم الإفريقية، وأن يستغلوا المدرجات والجماهير لتحقيق أغراض دنيئة.
ووجه "الديهي"، رسالة للمشجعين الجزائريين، قائلاً: "بقول للجزائرين شجعوا فريقكم اللي أنا كمان هشجعوا بما يليق بتاريخنا وحضارة الشعب المصري، وقوة واحترام الشعب الجزائري بلد المليون شهيد".
وطالب "الديهي"، الإعلام الرياضي الجزائري والمصري أن يكونوا على مستوى الحدث، مشيرًا إلى أنهم يجب أن يكونوا قدوة للجماهير المصرية والجزائرية.
وتابع: "إعلام الإخوان أصبح مفلسا بدون قضية، لدرجة أنهم نصبوا خالد أبو النجا ومحمد أبو تركية أنهم يتكلموا باسمهم".


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