الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

16 يوليه 2019 - 12:31 ص

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك موجة حارة ستبدأ غدًا، وستستمر لمدة 48 ساعة.



وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc" مساء يوم الإثنين، أن الـ48 ساعة المقبلة ستشهد ارتفاعًا شديدًا في درجة الحرارة.

