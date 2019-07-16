«ظريف»: السبيل مازال متاحًا أمام واشنطن للخروج بـ«ماء الوجه»

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن السبيل مازال متاحا أمام الولايات المتحدة الأمريكية للخروج بماء الوجه من الأوضاع الراهنة.



جاء ذلك في حوار أجرته معه قناة «إن بي سي» الأمريكية، الاثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا».

جاء ذلك في حوار أجرته معه قناة «إن بي سي» الأمريكية، الاثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا».