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"رسالة رومانسية" تكشف حقيقة انفصال أنغام عن زوجها

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أنغام وأحمد إبراهيم
أنغام وأحمد إبراهيم

متابعات-علا خطاب

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انغام

احمد ابراهيم

في تصرف أثار استغراب الجميع، حذفت المطربة أنغام، الرسالة الرومانسية التي كانت وجھتھا لزوجھا الموزع الموسيقي أحمد إبراھيم في بداية زواجهما، ما أثار التساؤلات والشكوك حول توتر علاقتھما ووجود خلافات.

وكانت أنغام قد نشرت عبر حساباتها الخاصة على مواقع التواصل، رسالة كتبتھا بخط يدھا لزوجھا في مناسبة عيد ميلادها، وتمّ تسريبها عبر وسائل الإعلام، لتعلّق عليها بـ: "لأول مرة أكون سعيدة إن في حد سمح لنفسه يسرق شيء خاص بيا وبحياتي الخاصة ويسربه لأنه أعطاني فرصة أن أعبر مرة تانية عن حبي واحترامي لجوزي وعلناً وبالمرة أكتب الكلام. مرة تانية بخط حلو عشان أنا خطي وحش أوي واليوم ده كان في أحلى أيام حياتي يوم عيد ميلادك يا أحمد وفي نفس اليوم استلمنا ماستر ألبومي الجديد حالة خاصة كل سنة وانت غالي وكبير وحبيب وأقرب الناس لقلبي وحب عمري يا أحمد وكل سنة وأنت سندي أول عيد ميلاد مع بعض مرة تانية للحرامي".


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