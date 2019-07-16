» جنوب السودان ينشر "السلام" بالكوميديا

16 يوليه 2019 - 10:48 ص

قام مجموعة من الشباب السوداني بتأسيس جمعية فنية عام 2014، للاهتمام بقضايا السلام والتعايش عبر الكوميديا، والجمعية تقدم عروضا أسبوعية كل خميس بمركز "نياكورون" الثقافي في قلب جوبا، تهدف إلى تعزيز المحبة بين الجنوبيين، وإخراجهم من أجواء التوتر، وتحرص عبر عروضها على إطلاق حملات لحل قضايا تؤرق المجتمع.

يعود تأسيس الجمعية إلي بعد أشهر على اندلاع الحرب عام 2014 في دولة جنوب السودان، حديثة الاستقلال، حيث فكر عدد من الناشطين بتأسيس جمعية تهتم بقضايا السلام والتعايش عبر الكوميديا، تستخدم كوسيلة لمعالجة الصدمات والضغوط النفسية التي يعيشها المواطنون في عموم البلاد.

وأنشئت الجمعية رسميا في جنوب السودان، تحت مسمى "كيلكلو أنا"، المشتق من لفظة "كلكلة" التي تعني بعربية جوبا، الإضحاك عبر لمس منطقة البطن، وبدأت تقديم عروض أسبوعية للجمهور كل خميس بمركز "نياكورون" الثقافي، في قلب العاصمة، لتكون الوحيدة التي تحاول إضاءة ليالي المدينة المعتمة عن طريق الضحك والغناء والعروض الراقصة.

يقول رئيس "كيلكلو أنا" الكوميديان ضيو لوال أكين: إن الهدف من تأسيس المنظمة تعزيز المحبة بين الجنوبيين، وتكريس قيمة التعلم واحترام الحياة عبر شعارها المعروف "حب، تعلم، عِش"، ومن ثم إخراج الناس من أجواء التوتر والصدمة.

ويضيف "تأسست المنظمة عام 2014، عمرها الآن خمس سنوات، استطاعت خلالها المساهمة في إشاعة ثقافة السلام والتعايش، ونبذ الحرب وخطاب الكراهية، عبر عروض يقدمها أكثر من 24 كوميديا أسبوعيا، إلى جانب مشاركة الأعضاء في عروض تقام بمختلف الولايات"، بحسب الأناضول.

يحضر العرض الأسبوعي للمجموعة أكثر من 1000 شاب وشابة من مختلف أنحاء البلاد، وحددت له قيمة رمزية تقدر بـ 200 جنيه جنوب سوداني (أقل من دولار).

ويقوم العرض على تقديم فكاهات ومشاهد مسرحية قصيرة، تتخللها مشاركات غنائية لمجموعة فنانين، يقدمون خلالها إصداراتهم الجديدة، إلى جانب استضافة فرق الرقص المنتشرة بالمدينة.

وفي كل أسبوع يعتلي خمسة كوميديين خشبة المسرح، 20 دقيقة لكل منهم، يتناولون خلالها في قالب من السخرية، قضايا الفساد المالي والأخلاقي المنتشرة في المجتمع، والمحسوبية والقبلية، إلى جانب معاناة المواطنين بسبب غياب السلام والاستقرار في البلاد.

يقول الكوميديان إيزاك لوميري، أحد الأعضاء المؤسسين، للأناضول: "استطعنا خلال السنوات الماضية تحقيق الوحدة بين الفنانين والمبدعين المنحدرين من مختلف المناطق، فالكوميديا تعد عاملا موحدا لكافة ألوان الطيف في جنوب السودان، والرسائل التي نقوم بإيصالها توطد دعائم السلام بين الجيل الجديد، الذي بات أكثر حرصا على حضور عروضنا".

لم يتوقف نشاط "كيلكلو أنا" عند هذا الحد، بل أصبحت مشاركا أساسيا في جميع الحملات الوطنية للتضامن مع ضحايا الحرب، وتقديم التبرعات للمشردين من خلال المساهمة في حملة "عشان بلدنا"، التي كانت تقدم عروضا فنية يعود ريعها للمعوقين حركيا.

كما شاركت في عروض أقامتها بعثة الأمم المتحدة داخل معسكرات حماية المدنيين بالعاصمة جوبا، إضافة إلى تقديم أعضائها عروضا فردية في مختلف المناسبات الاجتماعية، مثل أعياد الميلاد وحفلات الزفاف، على مستوى العاصمة وبقية الولايات.

أما الكوميديان فيل فري، فإن "كيلكلو أنا" بالنسبة إليه ليست مجرد منظمة تهدف لنشر الفرح عبر الكوميديا، وإنما هي منبر حقيقي لمحبي السلام في جنوب السودان.

ويزيد بالقول: "كليلكو أنا، منبر لجميع محبي السلام والتغيير نحو الأفضل في جنوب السودان، كما أنها تعد مكانا لاكتشاف المواهب الكوميدية الجديدة في بلادنا".

ومن أجل توسيع مساحة تأثيرها، قامت الجمعية مؤخرا بتوقيع مذكرات تفاهم مع إذاعتي "بخيتة" التابعة للكنيسة الكاثوليكية، و"مرايا إف إم" التابعة لبعثة الأمم المتحدة بدولة جنوب السودان، لنقل عروضها وبثها على امتداد أثيرهما في ولايات البلاد.

كما يقوم التلفزيون الرسمي بتصوير ونقل العروض التي تقدمها المجموعة، ليشاهدها المواطنون المقيمون خارج البلاد.