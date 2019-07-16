"الديهي": الإخوان سبب الفتنة بين المصريين والجزائريين

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اليهي

حذر الإعلامي نشأت الديهي من فتنة يحاول عناصر جماعة الإخوان الإرهابية زراعتها بين الجمهور المصري والجزائري.

وتابع الديهي، خلال حلقة، الإثنين، من برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TEN " على رياض محرز، لاعب منتخب الجزائر ومانشستر سيتى الإنجليزي، والذي وجه رسالة للمشجعين الجزائريين طالبهم فيها أن يحتفلوا بانتصارات بلادهم باحترام.

وأوضح الديهي أن تنظيم الإخوان الإرهابي يحاول نشر الفتنة بين الجمهور الجزائري والشعب المصري، لافتا إلى أن تنظيم الإخوان يحاول أن يسيس بطولة كأس الأمم الأفريقية، وأن يستغل المدرجات والجماهير لتحقيق أغراض دنيئة.

ووجه الديهي رسالة للمشجعين الجزائرين قائلا: "شجعوا فريقكم اللي أنا كمان هشجعوا بما يليق بتاريخنا و حضارة الشعب المصري، وقوة واحترام الشعب الجزائري بلد المليون شهيد".

وطالب "الديهي"، الإعلام الرياضي الجزائري والمصري أن يكونوا عند مستوى الحدث، مشيرا إلى أنهم يجب أن يكونوا قدوة للجماهير المصرية والجزائرية، "إعلام الإخوان أصبح مفلسا بدون قضية، لدرجة أنهم نصبوا خالد أبو النجا ومحمد أبوتريكة للتكلم باسمهم".


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