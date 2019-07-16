» إصابة 20 شخصًا في حادث مروري بالجيزة

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حادث
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أحمد الشربينى

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حادث مروري

الواحات البحرية

حوادث متكررة

تصادم اعلى كوبرى

أصيب 20 شخصًا فى حادث مروري بين ميني باص وسيارة ميكروباص أعلى طريق الدبابة القادم من الواحات البحرية اتجاه مدينة 6 أكتوبر.

بداية الواقعة كانت بتلقي غرفة النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم أعلى كوبري الدبابة، وعلى الفور انتقلت القوات، إلى مكان الحادث، وبدأت في رفع آثار الحادث، وتسيير حركة المرور.

وجاء في التحريات والتحقيقات التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، أنه من خلال فحص الواقعة ومناقشة شهود العيان أثبت القوات أسماء المصابين: "محمد أحمد 22 سنة، أحمد حسن 31 سنة، نعمة السيد 45 سنة، خلف السيد 50 سنة، خليل سعد 13 سنة، سيد قرني 32 سنة، رمضان حسين 45 سنة، حامد فرج 35 سنة، عبد الحميد بركات 30 سنة، عبد العزيز 32 سنة، فرج محمد 32 سنة، أيمن جمال 30 سنة، محمد جمال 42 سنة، أيمن مصطفى 45 سنة"، و 6 آخرين، وأمر اللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطر المستشار مدحت مكي المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، وباشرت النيابة التحقيق، وانتقلت لمكان الحادث لإجراء معاينة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.


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