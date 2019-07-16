اغتيال لاعب كرة قدم شهير ونجم منتخب إفريقى

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اغتال مجهولون مارك باتشيلور نجم منتخب جنوب إفريقيا السابق لكرة القدم، داخل سيارته أثناء توجهه إلى منزله في مدينة أوليفيدال.

وتعرض"مارك"، للاغتيال من قبل شخصين يستقلان دراجة بخارية.

وووثقت بعض الصور الواقعة وتهشم زجاج سيارة مهاجم "البافانا بافانا"، السابق، ووجود آثار طلقات نارية على الزجاج.

وذكرت التقارير الصحيفة أن "مارك"، توفي في الحال، ولم يتم الكشف بعد عن دوافع الهجوم.

وكان "مارك"، قد اتهم العداء الجنوب إفريقي أوسكار بيستوريوس، بتهديده بكسر قدميه؛ لاعتقاده بوجود علاقة غير شرعية بينه وبين صديقته.

ولعب مارك باتشيلور لصالح العديد من الأندية في جنوب إفريقيا منها كايزر تشيفز، وأورلاندو بايرتس


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