» توقيف إذاعة شهيرة 15 يوما بسبب الإساءة للمرأة

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المغرب،

مارس

توقف

برنامج

العلماء

قررت الهيئة العليا للإذاعة في المغرب توقيف إذاعة "راديو مارس" خلال التوقيت الاعتيادي لبرنامجي "العلما د مارس" و"قضايا رياضية بعيون الجالية" لمدة 15 يوما، ووقفهم عن البث.

جاء القرار إثر جدل واسع خلفه أحد مذيعي برنامج "العلما د مارس"، عادل العماري، بعدما رد على مستمعة أبدت رأيا بخصوص المنتخب المغربي لكرة القدم قائلا: "اذهبي لتطبخي أو تشاهدي شميشة ودعي عنك كرة القدم ".

عقب ذلك، أعلنت إذاعة "راديو مارس" الخاصة، في بيان رسمي، أنها أوقفت الصحفي 3 أيام مع تقديم اعتذار عما صدر عنه.

وجاء في بيان للهيئة أنه "تم تسجيل عدة خروقات قانونية، خاصة في ما يتعلق باحترام الكرامة الإنسانية، ومحاربة الصور النمطية التي تحط من كرامة المرأة، وعدم الحث على العنف أو الكراهية ".

واعتبر البيان أن ما ورد في تصريحات مذيع البرنامج تجاه إحدى المستمعات "يقزم وظيفة المرأة وإسهاماتها المجتمعية وينتقص من كفاءاتها وقدراتها، كما يلغي حريتها وحقها في التعبير عن رأيها انطلاقا من وضعها كفاعل أساسي في المجتمع ".

ووفق البيان، فقد توصلت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بأكثر من 100 شكاية بخصوص حلقتين من برنامج "العلما د مارس" الذي يبث على إذاعة "راديو مارس".


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