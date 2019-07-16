  • الثلاثاء 16 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر02:53 م
بحث متقدم
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان

الملك سلمان يتوجه إلى نيوم.. ما السبب؟

صورة

قراصنة يختطفون 10 بحارة أتراك

الإعلامي عمرو أديب

"أديب" لرئيس البرلمان: "لو عملت كدا يبقي شكرا"

مؤسس ويكيليكس الأسترالي جوليان أسانج

بريطانيا: مؤسس ويكيليكس لن يحكم عليه بالإعدام

الخطيب

"الخطيب" يفتح تحقيقًا بسبب كارثة معسكر إسبانيا

ترامب

مطالبات بالعزل واتهامات تلاحق "ترامب"

معاهدة السلام

بمبلغ ضخم.. بيع نسخة نادرة لـ"معاهدة السلام"

السودان

"المهنيين" يضع شروطًا للتعامل مع العسكري

محمد صلاح

وصف إعلامية جزائرية لـ"صلاح" يثير الجدل

سقوط كوبرى مشاة

سقوط كوبرى مشاة على طريق الإسكندرية

بعد هجومه على عضوات الكونجرس..

مطالبات بالعزل واتهامات تلاحق "ترامب"

عرب وعالم

ترامب
ترامب

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

تعليق ميلانيا ترامب على حريق كاتدرائية باريس

#

تفاصيل الخلاف الحاد بين ميلانيا وإيفانكا ترامب

ردت عضوات الكونجرس الأمريكي، من أصول أفريقية وعربية، على الهجوم  الذي شنه الرئيس دونالد ترامب ضدهم مؤخرًا، حيث كتب في تغريدة سابقة له بأنهم "يمكنهن الرحيل".

ووصفت العضوات الأربع ألكساندريا أوكاسيو، وإلهان عمر، وأيانا بريسلي، ورشيدة طليب، في مؤتمر صحفي، تغريدات ترامب ضدهن بأنها "إلهاء" للشعب الأمريكي عن سياسات الإدارة الحالية، ناصحين الشعب الأمريكي "بألا يبتلع الطعم".

وولدت الكساندريا أوكاسيو- كورتيز، ورشيدة طليب وآيان بريسلي، ونشأن في الولايات المتحدة، بينما انتقلت الرابعة، وهي إلهان عمر، إلى الولايات المتحدة وهي طفلة.

ودافع الرئيس الأمريكي عن تصريحاته في حقهن، نافيا مزاعم العنصرية التي نسبت إليه في وقت سابق.

وأعلنت النساء الأربع، اللاتي يُعرفن في الوقت الراهن "بالفرقة"، أن التركيز ينبغي أن يكون على سياسات الرئيس لا كلماته.

وقالت عضوة الكونجرس أيانا بريسلي: "إنه يهدف ببساطة إلى إزعاج وإلهاء الشعب عن الفوضى العارمة وثقافة الفساد التي تتبناها هذه الإدارة على طول الخط."

وطالبت العضوتان إلهان عمر ورشيدة طليب بعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

يأتي ذلك في إطار الرد على تغريدة تنطوي على إهانات في حق هؤلاء العضوات يوم الأحد الماضي، والتي دعا فيها النساء الأربع بأن "يعدن للمساعدة في إصلاح الأماكن الممزقة تماما و الموبوءة بالجريمة التي جاءوا منها."

وأضاف إلى الهجمات التي شنها على المشرعات تغريدة أخرى نشرها الاثنين جاء فيها: "إذا لم يكن سعداء في الولايات المتحدة، إذا كنتن دائمات الشكوى، يمكنكن الرحيل".

ولاقت هذه التغريدات الرئاسية إدانات على نطاق واسع، كما وصفها كثيرون بأنها حافلة بالعنصرية وكراهية الأجانب.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» صادم.. هبوط طائرة فوق رؤوس مصطافين
» أب يغتصب ابنته الرضيعة وينشر الفيديو على الإنترنت
» بعد ارتدائها الحجاب.. فنانة: أخيرًا حققت حلمي
» عاطل يقتل خالته بحيلة شيطانية فى باب الشعرية
» بشرى للمكفوفين.. بتلك النظارة تستعيد نظرك
» توقيف إذاعة شهيرة 15 يوما بسبب الإساءة للمرأة
» الموت يفجع الفنان رشوان توفيق
» نشوى مصطفى: "عملت حاجة هايفة وبقيت تريند"
» رسميًا.. إقالة مدرب غينيا عقب الخروج من الـ"كان"
» زيارة استثنائية لنزلاء السجون
» السيسي يُقبل رأس والد الشهيد أحمد عبدالعظيم

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
أطباء (أرشيفية)
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب