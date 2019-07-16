  • الثلاثاء 16 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر02:54 م
بحث متقدم
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان

الملك سلمان يتوجه إلى نيوم.. ما السبب؟

صورة

قراصنة يختطفون 10 بحارة أتراك

الإعلامي عمرو أديب

"أديب" لرئيس البرلمان: "لو عملت كدا يبقي شكرا"

مؤسس ويكيليكس الأسترالي جوليان أسانج

بريطانيا: مؤسس ويكيليكس لن يحكم عليه بالإعدام

الخطيب

"الخطيب" يفتح تحقيقًا بسبب كارثة معسكر إسبانيا

ترامب

مطالبات بالعزل واتهامات تلاحق "ترامب"

معاهدة السلام

بمبلغ ضخم.. بيع نسخة نادرة لـ"معاهدة السلام"

السودان

"المهنيين" يضع شروطًا للتعامل مع العسكري

محمد صلاح

وصف إعلامية جزائرية لـ"صلاح" يثير الجدل

سقوط كوبرى مشاة

سقوط كوبرى مشاة على طريق الإسكندرية

"الخطيب" يفتح تحقيقًا بسبب كارثة معسكر إسبانيا

الرياضة

الخطيب
الخطيب

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

"معلول" يكشف سر خروج مصر من أمم أفريقيا

#

الأهلي يعلن انتهاء أزمته مع «بريزنتيشن»

#

في أول لقاء بعد الهزيمة.. "الخطيب" يوبخ لاعبي الأهلي

#

تصل للإعدام.. هذه عقوبة المتسبب في كارثة«محطة مصر»

فتح محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، تحقيقًا بسبب لعب النادي مباراة مع فريق للهواة خلال المعسكر التدريبي المقام بإسبانيا.

وقال الصحفي إيهاب الزلاقي عبر حسابة الخاص بـ"تويتر": "الأهلى كان بيلاعب فريق إسبانى اسمه أوكام من فرق الهواة.. ماشى أهو معسكر تدريبى.. وتقدم الأهلى بسبعة أهداف".

وتابع: "الماتش لم يكتمل لأن فريق الهواة لعب اللقاء بالبراعم والشباب مش حتى بالفريق الأول!!"

وأتم تغريدته بقوله: "يقال إن الخطيب فتح تحقيق.. بس اللى بيحصل للأهلى ده بهدلة وقلة قيمة فعلا!".

وكان الأهلي قد نجح فى تحقيق فوز عريض بنتيجة 9 أهداف نظيفة على حساب نظيره فريق سوكر سمارت الإسباني في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب لافينكا بمدينة اليكانتي ضمن معسكر الإعداد الخارجي فى إسبانيا استعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز حيث تتبقى للأحمر مباراتان ألأمام المقاولون والزمالك.

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» صادم.. هبوط طائرة فوق رؤوس مصطافين
» أب يغتصب ابنته الرضيعة وينشر الفيديو على الإنترنت
» بعد ارتدائها الحجاب.. فنانة: أخيرًا حققت حلمي
» عاطل يقتل خالته بحيلة شيطانية فى باب الشعرية
» بشرى للمكفوفين.. بتلك النظارة تستعيد نظرك
» توقيف إذاعة شهيرة 15 يوما بسبب الإساءة للمرأة
» الموت يفجع الفنان رشوان توفيق
» نشوى مصطفى: "عملت حاجة هايفة وبقيت تريند"
» رسميًا.. إقالة مدرب غينيا عقب الخروج من الـ"كان"
» زيارة استثنائية لنزلاء السجون
» السيسي يُقبل رأس والد الشهيد أحمد عبدالعظيم

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
أطباء (أرشيفية)
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب