«الأرصاد» تحذر من الارتفاع الكبير في درجات الحرارة غدًا

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خالد الشرقاوي - متابعات

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موجة حارة

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد سوف تشهد طقسا شديد الحرارة على جميع الأنحاء لمدة 48 ساعة، حيث تصل غدا الأربعاء، إلى 44 درجة.

وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، أن هناك نشاطا لحركة الرياح على السواحل الشمالية الغربية، منوهًا بأنها مثيرة للرمال والأتربة.

وأوضح أن ما تشهده البلاد من ارتفاع في درجات الحرارة يأتي نتيجة منخفض قادم من الصحراء الغربية، وبالتالي نسب الرطوبة المصاحبة له أقل كثيرًا من التي شهدتها البلاد خلال الأيام السابقة.

وأكد رئيس هيئة الأرصاد، أنه ابتداء من يوم الخميس سوف تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض مرة أخرى، متوقعًا أن تسجل 38 درجة، ومن ثم الهبوط تدريجيًا.


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