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الخارجية: مصر حريصة على وحدة السودان ودعم شعبها

الحياة السياسية

سامح شكري
سامح شكري

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قال سامح شكرى، وزير الخارجية: إن مصر تقف دائما مع الشعب السودانى.

وأكد خلال مؤتمر صحفى مع بيكا هافيستو وزير خارجية فنلندا، اليوم، بالقاهرة على ضرورة أن يختار الشعب السودانى مستقبله دون تدخلات خارجية.

وشدد شكري على حرص مصر بضرورة الحفاظ على وحدة السودان واستقرارها والتوصل إلى خارطة مستقبل توافقية.

وأضاف أن مصر داعمة لما يحدث لاستقرار الوضع السودانى، مشيرا إلى اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أطراف سودانية وتأكيدة على عدم التدخل الخارجى في شئون السودان.

وتابع:" مصر على اتصال وثيق بمبعوث الاتحاد الأفريقى في السودان.


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