وفد بريطاني وإثيوبي يزور مرصد الأزهر

زار وفد من علماء وأئمة إثيوبيا وبريطانيا، اليوم، مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، والمرصد العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، للاطلاع على الجهود التى يقودها الأزهر الشريف فى مواجهة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة، كما زار الوفد مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، التابع للمنظمة.

وتأتي الزيارة على هامش مشاركة الوفد فى الدورة التدريبية بالمنظمة العالمية لخريجى الأزهر، التى يرأس مجلس إدارتها فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر تحت عنوان "تأهيل الأئمة والدعاة لمواجهة الأفكار المتطرفة".

تعرف الوفد خلال الزيارة على أقسام مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، وما يقدمه كل منها، من رصد لخطابات الجماعات الإرهابية، وفي مقدمتها تنظيم داعش الإرهابي، وتحليلها والرد عليها، كما اهتم الوفد بالاطلاع على إصدارات المرصد باللغات المختلفة.

واطلع الوفد على التجربة الناجحة لمركز الشيخ زايد فى تعليم العربية للطلاب من مختلف دول العالم، من منهجية التدريس وتأهيل الطلاب لاستخدام اللغة العربية بطلاقة وكأنها لغتهم الأم.

وأشاد الوفد بما يقوم الأزهر الشريف والمنظمة العالمية لخريجى الأزهر من جهود كبيرة على المستوى العالمي فى مواجهة الفكر المتطرف وترسيخ مفاهيم الوسطية ومواجهة فوضى الفتاوى.