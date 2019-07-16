"التعليم العالي" تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى للتنسيق

16 يوليه 2019 - 05:00 م

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ قليل، الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الدور الأول 2019، وإرشادات ومواعيد تقدم الطلاب برغباتهم عن طريق شبكة الإنترنت.

وأشارت الوزارة إلى أنه قد تقرر فتح باب تسجيل الرغبات الخاص بـ المرحلة الأولى لتنسيق الكليات لهؤلاء الطلاب اعتباراً من يوم الأحد الموافق21/7/ 2019وحتى يوم الخميس الموافق 25/7/2019.

وذلك وفقا للحد الأدنى التالي..

بحد أدنى 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر للشعبة العلمية علوم بواقع 30152 طالب وطالبة، الشعبة الهندسية بحد أدنى389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر بواقع 14690 طالب وطالبة، الشعبة الأدبية بحد أدنى 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر بواقع 98471 طالب وطالبة.

وفي سياق آخر، بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استعداداتها لموسم تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام، قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة رسميًا، حيث زفت الوزارة بشرى لطبلة الثانوية، بعد أن جرى زيادة أعداد الرغبات بالتنسيق من 60 إلى 75، لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات.

وجاء قرار زيادة عدد الرغبات، نتيجة زيادة عدد الكليات المتخصّصة والمعاهد فى مختلف العلوم والتخصّصات بعدد من الجامعات على مستوى الجمهورية.

يذكر أن وزارة التعليم العالي، نفت وجود أي نية لإلغاء مكتب تنسيق القبول بالجامعات خلال الفترة المقبلة، وقواعد التنسيق.