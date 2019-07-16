إسرائيل ترفض هذا البند من "صفقة القرن"

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وكالات

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قالت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أبلغ الإدارة الأمريكية رفضه لبعض بنود "صفقة القرن".

وذكرت القناة أن نتنياهو وبعض مستشاريه أبلغوا الإدارة الأمريكية رفضهم اقتراح إنشاء ممر بين الضفة الغربية وقطاع غزة، لدواعي أمنية تتعلق بالأمن القومي الإسرائيلي، رغم أن هذا الممر ضمن بنود أو مبادئ الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن".

وأفادت القناة العبرية بأن نتنياهو ومستشاريه أوضحوا للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وإدارته، مخاطر ما أسماه بدخول نشطاء لحركة حماس من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، ما يؤثر بالسلب على الأمن القومي إسرائيل.

وكشفت القناة العبرية على موقعها العبري أن إقامة الممر بين الضفة الغربية وغزة يتكلف 5 مليار دولار، وهو جزء من الخطة الاقتصادية أو الشق الاقتصادي للخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، وبأن الرئيس ترامب قد أقترح تدشين هذا الممر قبل يومين من عقد "ورشة البحرين" الشهر الماضي.

ورأت القناة أن ترامب وإدارته يعتبرون الضفة الغربية وقطاع غزة جزء واحد، وليس جزئين كما تفعل الحكومة الإسرائيلية.



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