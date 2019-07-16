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1.5 مليون يورو.. شرط "كهربا" للانضمام للنادي التركي

الرياضة

كهربا
كهربا

أحمد سالم

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الزمالك

محمود كهربا

قاسم باشا

تريزيجية

دينيزلي سبور

أشارت تقارير صحفية تركية إلى أن الدولي المصري محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك اشترط الحصول على مليون ونصف يورو سنويًا من دينيزلي سبور للتوقيع رسميًا، والانضمام إلى صفوف الفريق الأول بالنادي التركي.

وكتب موقع "دينيزلي جازيسي" المقرب من النادي التركي، أن كهربا اشترط الحصول على 1.5 مليون يورو سنويًا من دينيزلي، لكن النادي عرض فقط 800 ألف يورو.

وكشفت التقارير، أن النادي لا يزال يتفاوض مع كهربا وسيرفع عرضه من جديد في اجتماع سيعقد مع اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل حسم الصفقة.

وأشار الموقع التركي إلى أن النادي لا يريد التنازل عن كهربا بسهولة، خاصة بعد أرقامه المميزة وتسجيل 66 هدفًا خلال الـ 192 مباراة الماضية.

جدير بالذكر أن كهربا غادر إلى تركيا وغاب عن معسكر نادي الزمالك، من أجل حسم انتقاله إلى النادي التركي، وسط إثارة للجدل في صفوف القلعة البيضاء.


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