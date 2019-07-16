الموت يفجع فنانة شهيرة بعد أشهر من وفاة شقيقتها الفنانة

16 يوليه 2019 - 09:24 م

أعلنت الممثلة السورية تولاي هارون عن وفاة والدها عدنان، ونعته عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلةً:"والدي في ذمة الله".

وعادت ونشرت ورقة النعي، التي جاء فيها انه سيتم تشييع جثمانه اليوم الإثنين من منزله في مشروع الصليبة قرب جامع البيرقدار حيث يصلى عليه عقب صلاة الظهر.

والعزاء، للرجال من الساعة السادسة حتى الساعة التاسعة مساءً في صالة جامع حورية، وللنساء صباحاً في منزل الفقيد لمدة ثلاثة أيام.

وبهذا تكون تولاي هارون قد ودّعت في أقل من عام شقيقتها الفنانة دينا هارون، التي وافتها المنية في أكتوبر من العام الفائت.