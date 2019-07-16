"الأرصاد" تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

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كشف الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، عن موعد انكسار الموجة الحارة، والتى تبلغ ذروتها خلال هذه الأيام، حيث تصل إلى 42 درجة مئوية.

ونفى "عبدالعال"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TeN "، ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع درجات الحرارة غدًا الأربعاء ووصولها في القاهرة لـ 44 درجة مئوية.

وذكر "عبد العال"، أن اليوم وغدًا الطقس بهما حار للغاية، وستنكسر الموجه الحارة يوم الخميس المقبل، وستكون درجة الحرارة 38 درجة مئوية.

وأضاف أن غدًا ستكون ذروة الموجة الحارة التي تضرب البلاد ولكن أقصى درجة لها على القاهرة غدًا 42 درجة مئوية فقط وليس 44 كما يردد البعض، مؤكدًا أن درجات الحرارة غدًا لن يصاحبها ارتفاع في نسبة الرطوبة، مما سيشعر المواطنين بتحسن في الطقس مساء الأربعاء.



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