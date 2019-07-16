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الحريري: صندوق النقد اقترح زيادة سعر البنزين بلبنان

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الحريري
الحريري

المصريون ووكالات

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كشف رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، الثلاثاء، أن صندوق النقد الدولي اقترح على لبنان زيادة كل من سعر البنزين وضريبة القيمة المضافة على السلع.
وقال الحريري، خلال جلسة برلمانية لمناقشة مشروع موازنة 2019: "صندوق النقد الدولي اقترح علينا زيادة 5000 ليرة (3.3 دولار أمريكي) على صفيحة البنزين (20 لترًا بـ25 ألف ليرة حاليًا) ورفع الـTVA (ضريبة القيمة المضافة على السلع) إلى 15 بالمئة (بينما تبلغ حاليًا 11 بالمئة)".
وأضاف: "ولا يمكننا أن نسير بكل اقتراحاته (الصندوق)، فمصلحة لبنان والنقد اللبناني أولًا".
وتابع: "نحاول أن نحل مشكلة عمرها 15 سنة ومقاربة الأمور بشكل إيجابي لإيجاد الحلول، وأتمنى على النواب عندما نتحدث عن الاستقرار المالي أن نتكلم بمسؤولية، وهاجموا الحكومة كما تريدون".
فيما قالت النائبة ستريدا جعجع، زوجة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، إنه توجد انتقادات كثيرة للموازنة.
وأضافت جعجع، خلال الجلسة، أن الموازنة ليست على قدر طموحات اللبنانيين، وحزب القوات لن يصوت لصالحها.
ويمتلك الحزب 15 نائبًا من أصل 128 في مجلس النواب.
وأعلن رئيس المجلس، نبيه بري، الثلاثاء، بدء مناقشة مشروع الموازنة، بعد تأخر دام عدة أشهر وخلافات بشأن بنوده وأوجه الإنفاق والإيرادات.
ومن المقرر أن يصوت النواب على المشروع الخميس، بعد أن أخفقوا في تمريره أكثر من مرة، جراء خلافات بين الكتل النيابية.
ويقدر مشروع الموازنة مجمل النفقات المتوقعة بنحو 23.340 تريليون ليرة (15.56 مليار دولار)، وإيرادات 19.16 تريليون ليرة (12.77 مليار دولار).
ويبلغ مجمل العجز المالي قبل المنح الخارجية 2.79 مليار دولار.
وفي 2018، بلغ حجم موازنة لبنان 15.8 مليار دولار، مع عجز 4.8 مليارات دولار، وهو أقل من عجز موازنة 2017 بـ145 مليون دولار. 

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