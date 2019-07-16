  • الثلاثاء 16 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر11:41 م
بحث متقدم
موجة حارة

الأرصاد تحذر: الموجة الحارة تصل ذروتها الأربعاء

بطاقات التموين

"التموين" تكشف معلومة هامة بشأن الحذف من منظومة الدعم

مدارس مجمع الألومنيوم تشارك في الجودة بالزى المدرسي

«بيزنس» المقابلات الشخصية بالمدارس الخاصة.. متى يتوقف؟

الأرصاد

"الأرصاد" تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

الدولار

لهذه الأسباب.. تراجع الدولار ولم تنخفض الأسعار

أرشيفية

بعد مذبحة الفيوم.. الجرائم الأسرية عرض مستمر

محمد صلاح

قرار صادم يتخذه "صلاح" قريبًا

الجندي يبكي

خالد الجندي يبكي بشدة بسبب صورته على "FACE APP "

خاشقجي

عقوبات جديدة على المتهمين بقتل «خاشقجي»

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

جدل بالسعودية إثر قرار يسمح للمحال بالعمل وقت الصلاة

عرب وعالم

السعودية
السعودية

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

حقيقة اعتزال «شيرين عبد الوهاب» الغناء

#

حقيقة وفاة المطرب ماجد المهندس

#

ما حكم صلاة الغائب على ضحايا محطة مصر؟

#

تعليم "الصينية" في السعودية يثير موجة سخرية بالمملكة

أصدر مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، قرارا يقضي بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل 24 ساعة يوميًا ما يعني "ضمنيا" إلغاء إغلاق المحال وقت الصلاة ما أثار حالة من الجدل بالبلاد.
ويعد ذلك تغييرا جذريا في عمل أسواق المملكة التي اعتادت أن تغلق أبوابها عند منتصف الليل وأوقات الصلاة.
ونص القرار الحكومي على "السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، وذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية – وفقا للاعتبارات التي يقدرها – كما يحدد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة"، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
وتغلق المحلات التجارية بالسعودية قبل القرار أبوابها لمدة 6 ساعات يوميا، تبدأ عند منتصف الليل وحتى السادسة صباحا، مع وجود استثناءات للصيدليات ومحطات الوقود والمطاعم على الطرقات الرئيسية خارج المدن.
وأثار القرار جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض.
واعتبر رافضون للقرار أن غلق المحلات وقت الصلاة تتفرد به السعودية لطبيعتها كقبلة للمسلمين، وأنه من أعظم أعمال الملك عبد العزيز آل سعود عند تأسيس المملكة.
بينما اعتبره آخرون أن القرار إيجابي لتوفير الوظائف ومراعاة حاجة الناس والسياح ومتطلبات التنمية والاقتصاد.
ولم يرد أي تعليق رسمي ينهي الجدل حتى الساعة 18: 40 ت.غ.
فيما كتب المحامي السعودي البارز، عبدالرحمن اللاحم، معلقا على القرار بتويتر: "‏افتتاح المحلات 24 ساعة.. معنى ذلك سقوط الإلزام بإغلاق المحلات وقت الصلاة".
ونقلت صحيفة الوئام السعودية على موقها الإلكتروني عن مصادر مطلعة، لم تسمها، أن "قرار السماح بفتح المحلات التجارية 24 ساعة يشمل أوقات الصلوات الخمس".
وشهدت المملكة، العام الماضي، سلسلة قرارات أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة، ودخولهن ملاعب كرة القدم، والسماح لهن بممارسة مهن كانت حكرا على الرجال. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» الإمارات تكشف حقيقة امتلاكها لناقلة النفط المفقودة
» جدل بالسعودية إثر قرار يسمح للمحال بالعمل وقت الصلاة
» ترامب: "واشنطن لن تبيع تركيا مقاتلات F35 لهذا السبب
» "صحة غزة": أزمة غير مسبوقة بسبب هذا الأمر الخطير
» إسرائيل ترفض هذا البند من "صفقة القرن"
» أبوتريكة يرد على زيارة "دراجي" لمنزله بناهيا
» تعرف على مصير «فتاة العياط» بعد قتلها سائقًا حاول اغتصابها
» 1.5 مليون يورو.. شرط "كهربا" للانضمام للنادي التركي
» السعودية تعلن إسقاط طائرتين مسيرتين باتجاه «جازان»
» لأول مرة.. السعودية تسمح للحجاج والمعتمرين بهذا الأمر
» رسميًا.. رحيل خمسة لاعبين عن الزمالك

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:29 ص

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الوقود
أطباء (أرشيفية)
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"