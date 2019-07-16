إيران تكشف مصير ناقلة النفط المفقودة في الخليج

16 يوليه 2019 - 11:30 م

كشفت الخارجية الإيرانية عن مصير ناقلة النفط، التي تم فقدان الاتصال معها منذ يومين، خلال مرورها عبر مضيق هرمز، موضحة أنها تعرضت لعطل فني وتم سحبها إلى أحد موانئ إيران.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عباس موسوي، في تصريح مقتضب للتليفزيون الإيراني أدلى به، مساء اليوم الثلاثاء، إن ناقلة نفط أجنبية تعرضت لعطل فني في مياه الخليج، وتوجهت بطلب مساعدة إلى الطرف الإيراني.

وأضاف موسوي أن القوات الإيرانية قامت، «وفقا للقوانين الدولية»، بسحب ناقلة النفط إلى أحد الموانئ الواقعة على مياه إيران، بعد أن أطلقت طلب المساعدة، وذلك «لكي يتم تصليح» السفينة، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل لاحقا.



وأفادت مصادر عدة ومواقع مختصة في متابعة حركة الملاحة البحرية، في وقت سابق من اليوم، بفقدان الاتصال بناقلة النفط «ريا»، التي تبحر تحت علم بنما، منذ مساء السبت الماضي وخلال مرورها عبر مضيق هرمز.



وكان من المقرر أن تصل السفينة إلى ميناء الشارقة الإماراتية في السعة 14:00 بتوقيت غرينيتش، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن، فيما قالت الإمارات رسميا، الثلاثاء، إن ناقلة النفط ليست تابعة لها.

