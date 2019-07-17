انتخاب وزيرة الدفاع الألمانية رئيسة للمفوضية الأوروبية

17 يوليه 2019 - 12:00 ص

صادق البرلمان الأوروبي على انتخاب وزيرة الدفاع الألمانية، أورسولا فون دير لاين، رئيسة جديدة للمفوضية الأوروبية.



وصوت إلى جانب فون دير لاين 383 نائبا في البرلمان مقابل 327 صوتا ضدها، مع امتناع 22 نائبا عن التصويت، فيما كانت المرشحة بحاجة إلى ما لا يقل عن 374 صوتا للحصول على هذا المنصب.



وقالت فون دير لاين في كلمة لها فور انتخابها، إن الثقة التي منحها البرلمانيون لها هي «الثقة بأوروبا موحدة وقوية من الشرق إلى الغرب ومن الجنوب إلى الشمال». ودعت الجميع إلى «العمل البناء» من أجل «أوروبا موحدة وقوية».

