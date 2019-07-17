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انتخاب وزيرة الدفاع الألمانية رئيسة للمفوضية الأوروبية

عرب وعالم

البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي

المصريون ووكالات

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صادق البرلمان الأوروبي على انتخاب وزيرة الدفاع الألمانية، أورسولا فون دير لاين، رئيسة جديدة للمفوضية الأوروبية.
وصوت إلى جانب فون دير لاين 383 نائبا في البرلمان مقابل 327 صوتا ضدها، مع امتناع 22 نائبا عن التصويت، فيما كانت المرشحة بحاجة إلى ما لا يقل عن 374 صوتا للحصول على هذا المنصب.
وقالت فون دير لاين في كلمة لها فور انتخابها، إن الثقة التي منحها البرلمانيون لها هي «الثقة بأوروبا موحدة وقوية من الشرق إلى الغرب ومن الجنوب إلى الشمال». ودعت الجميع إلى «العمل البناء» من أجل «أوروبا موحدة وقوية».
وفي معرض حديثها عن أحد المواضيع الأكثر إلحاحا، وهو مستقبل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بعد خروج الأخيرة من الاتحاد، المتوقع في أكتوبر المقبل، قالت فون دير لاين إنها مستعدة «للعمل بشكل بناء» مع أي رئيس وزراء بريطاني جديد سيخلف تيريزا ماي.

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