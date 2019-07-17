«نداي»: «صلاح» يصلي من أجل السنغال.. وهذه نصيحتي لـ«ماني»

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منتخب السنغال

يرتدي بدلة وقبعة تحمل ألوان علم بلاده الأحمر والأخضر والأصفر، وأينما وجد نجوم المنتخب السنغالي تجده هناك حاملًا علم وطنه التي لا يتركه أبدًا، وتنزين العديد من الأوسمة وشعارات البطولات والدول التى سافر إليها ملابسه، إنه محمد نداي كبير مشجعي أسود التيرانجا.

وعلى هامش مران أسود التيرانجا استغل محرر «المصريون» تواجد «نداي» للحديث معه في العديد من الأمور وكواليس علاقاته بـ«ساديو مانى»، ومعرفة العديد من الأسرار وذلك قبل بداية الحصة التدريبية.

وقال «نداي»، في تصريحات لـ«المصريون» ماني صديق قديم منذ أن كان صغيرًا وقبل أن يصبح لاعبًا مشهورًا، ولم تكن المرة الأولى التي نتحدث فيها معا»، متابعًا: «نصحته أن يكون في كامل تركيزه خلال تنفيذ ركلات الجزاء». ورد ساديو ماني - كما أوضح نداي - «أعدك أنني سأفعل ذلك، ولن أضيع ركلة جزاء مرة أخرى، وسنحقق اللقب من أجلكم جميعًا».

وعن سؤاله عن الفارق بين محمد صلاح وساديو ماني، رد نداي ضاحكًا: «أعتقد أن صلاح يصلي الآن لكي يحقق ساديو ماني البطولة، الاثنان رائعان ويمتلكان روحا رياضية عالية».

وعن فرصة منتخب بلاده في الفوز بـ«كان 2019»، قال «لاعبي السنغال لن يتنازلوا عن الفوز باللقب وهو ما يظهر في إصرارهم بالتدريبات والجدية داخل الملعب».

وعن سؤاله بشأن الأوسمة التي تزين ملابسه، «كرمنى رئيس الدولة أكثر من مرة، وحصلت على الكثير من الأوسمة والجوائز والكئوس، وأنوى عمل متحف بها داخل بيتى، وسأفتحه بالمجان للجمهور».

وحول الهدف من الترحال في كل مكان يتواجد فيه منتخب السنغال: «كل هذا يحدث من أجل التبادل الثقافى بينى وبين مشجعى الدول الأخرى»، موجهًا الشكر لزوجته التى تسانده وتدعمه فى كل رحلاته.

ويستعد أسود التيرانجا، لمواجهة الجزائر، في التاسعة مساء الجمعة القادم، على ملعب القاهرة الدولي، في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.



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