مساعد أجيري يخرج عن صمته ويكشف مفاجآت صادمة

17 يوليه 2019 - 06:36 ص

خرج تيتو جارسيا - المدرب المساعد السابق لمنتخب مصر - عن صمته ، كاشفا عن أسباب الخروج المؤلم من دور الـ16 ببطولة الأمم الأفريقية.



وقال "جارسيا" في تصريحات تلفزيونية: "بالنسبة للمقاطع الخاصة بعمرو وردة فكانت قديمة ولم تحدث داخل معسكر المنتخب ، وبالتالي مسألة استبعاده تخص اتحاد الكرة ولا تخصنا".



وأضاف: "كنا نحتاجه ولهذا ضممناه ، وكل ما حدث بعد ذلك لا يد لنا فيه".



وتابع: "منتخب مصر أدى أفضل مبارياته في البطولة أمام جنوب أفريقيا لكن بشكل عام فإن منتخب الفراعنة لم يكن في مستواه المعهود ".



واستدرك: "كل شخص قام بما عليه في المنتخب ولكن الأمور لم تسير في شكلها الطبيعي ".



ودافع "جارسيا" عن تغييرات "أجيري" في مباراة جنوب أفريقيا مؤكدًا أن "طارق حامد" لاعب مقاتل ويمكنه سد فراغ وسط الملعب بمفرده ، مضيفًا: "العيب ليس في التغيرات ولكن في الطريقة التي تم تنفيذ الضغط المتقدم بها".



