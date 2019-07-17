  • الأربعاء 17 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر07:39 ص
بحث متقدم
العسيلي

العسيلي يحرج شابا: معاك واسطة عشان تتصور معايا؟

تيتو جارسيا

مساعد أجيري يخرج عن صمته ويكشف مفاجآت صادمة

نداي متحدثا لـ"المصريون"

«نداي»: «صلاح» يصلي من أجل السنغال.. وهذه نصيحتي لـ«ماني»

فريق الأهلي

نجم الأهلي ينتقل إلى الزمالك

توقعات بزيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار

مسئول بالبترول يكشف مفاجأة سارة عن السولار والبنزين

محمد صلاح

عمدة قرية نجريج يكشف سر أزمة مدرسة محمد صلاح

أدوية السرطان

مفاجأة مدوية عن الأدوية التي تباع عبر مواقع التواصل

موجة حارة

الأرصاد تحذر: الموجة الحارة تصل ذروتها الأربعاء

بطاقات التموين

"التموين" تكشف معلومة هامة بشأن الحذف من منظومة الدعم

مدارس مجمع الألومنيوم تشارك في الجودة بالزى المدرسي

«بيزنس» المقابلات الشخصية بالمدارس الخاصة.. متى يتوقف؟

مساعد أجيري يخرج عن صمته ويكشف مفاجآت صادمة

الرياضة

تيتو جارسيا
تيتو جارسيا

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

رد صارم من حفتر علي تهديدات تركيا

#

"شقيق شيرين" يكشف مفاجآت مدوية عن حالتها الصحية

#

عادل إمام يخرج عن صمته ويتحدث عن الأزمات الأخيرة

#

مفاجآت مثيرة عن أموال البشير المصادرة

تيتو جارسيا

خرج تيتو جارسيا - المدرب المساعد السابق لمنتخب مصر - عن صمته ، كاشفا عن أسباب الخروج المؤلم من دور الـ16 ببطولة الأمم الأفريقية.

وقال "جارسيا" في تصريحات تلفزيونية: "بالنسبة للمقاطع الخاصة بعمرو وردة فكانت قديمة ولم تحدث داخل معسكر المنتخب ، وبالتالي مسألة استبعاده تخص اتحاد الكرة ولا تخصنا".

وأضاف: "كنا نحتاجه ولهذا ضممناه ، وكل ما حدث بعد ذلك لا يد لنا فيه".

وتابع: "منتخب مصر أدى أفضل مبارياته في البطولة أمام جنوب أفريقيا لكن بشكل عام فإن منتخب الفراعنة لم يكن في مستواه المعهود ".

واستدرك: "كل شخص قام بما عليه في المنتخب ولكن الأمور لم تسير في شكلها الطبيعي ".

ودافع "جارسيا" عن تغييرات "أجيري" في مباراة جنوب أفريقيا مؤكدًا أن "طارق حامد" لاعب مقاتل ويمكنه سد فراغ وسط الملعب بمفرده ، مضيفًا: "العيب ليس في التغيرات ولكن في الطريقة التي تم تنفيذ الضغط المتقدم بها".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد .. فنانة شهيرة تظهر بالحجاب أثناء تأدية العمرة
» رسمياً.. فيكتور جوميز حكماً لنهائي كان 2019
» مبروك عطية: "المنتحر جزاؤه جهنم إلا في حالة واحدة"
» "التعليم" تكشف عن فضيحة في مدرسة ثانوية بكفر الشيخ
» هذا ما قاله رئيس اتحاد الكرة على تعيين حسن شحاته
» الإمارات تكشف حقيقة امتلاكها لناقلة النفط المفقودة
» الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة
» جدل بالسعودية إثر قرار يسمح للمحال بالعمل وقت الصلاة
» ترامب: "واشنطن لن تبيع تركيا مقاتلات F35 لهذا السبب
» "صحة غزة": أزمة غير مسبوقة بسبب هذا الأمر الخطير
» إسرائيل ترفض هذا البند من "صفقة القرن"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:29

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الوقود
أطباء (أرشيفية)
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"