دعوى قضائية لمنع دخول "الدويلة" إلى مصر

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الحياة السياسية

الدويلة
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الإخوان

سمير صبرى

الدويلة

أقام المحامي سمير صبري دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإدراج اسم المحامي والبرلماني الكويتي السابق ناصر الدويلة على قوائم الممنوعين من دخول الأراضي المصرية.

يأتي هذا على خلفية تغريداته حول جماعة الإخوان المسلمين المتهم بالتعاطف معها.

وأضاف صبري أن الدويلة اعتاد الهجوم على دول الخليج ومساندة جماعة الإخوان، وذلك على خلفية قضية الخلية الإخوانية المصرية التي تم القبض عليها مؤخرًا في الكويت وتسليمها لمصر.

وجاءت مطالبة صبري بمنع دخول الدويلة إلى مصر، على خلفية تغريدة الأخير التي فيها: "تصرّف وزارة الداخلية الكويتية مخالف للدستور، وما جرى عليه العمل في الكويت منذ الاستقلال وتسليم المعارضين السياسيين أمر ترفضه جميع الدساتير الحديثة، وللأسف كان بيان وزارة الداخلية الكويتية يتضمن تنازلًا عن سيادة الكويت بعدم محاكمة خلية إرهابية وتسليمها لمصر التي توسعت جدًّا في تدخلها".

وأوضح صبري أنه أمام هذه التصريحات التي أدلى بها الدويلة ومساندته لجماعة الإخوان، فقد أصبح دخوله مصر أمرًا غير مرغوب فيه، ولن يسمح الشعب المصري بأن تطأ قدماه تراب مصر الطاهر.

يذكر أن وزارة الداخلية الكويتية كانت قد أعلنت، الجمعة الماضية، أنها ضبطت 8 عناصر من خلية إخوانية مصرية، صدرت بحقهم أحكام بالسجن في مصر، لضلوعهم في ارتكاب عمليات إرهابية.


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