رسالة مبكية من أمل رزق لمطرب شاب

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جوجل

الشرنوبى

امل رزق

بعد تصدرها محرك البحث "جوجل"، منذ ساعات، نشرت الفنانة أمل رزق فيديو عبر حسابها على "إنستجرام" تعتذر من خلاله لجمهورها وتوضح تصريحاتها الخاصة بالفنان محمد الشرنوبي، خطيب ابنتها "لمى" السابق.

وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنها:

1- من مواليد 13 يناير 1969 .

2- بدأت مسيرتها الفنية عام 1994 من خلال مشاركتها في مسلسل "العائلة".

3- تزوجت بالمنتج إسماعيل كتكت في بداية حياتها، واستمرت الزيجة لسنوات أسفرت عن إنجاب 3 بنات، قبل أن ينفصلا.

4- أوضحت أن نقابة المهن التمثلية لم تقف بجوارها بعد تعرض ابنتها "لمى كتكت " إلى حادث.

5- الأمر ذاته تكرر عندما تعرضت إلى وعكة صحية، ولم تساندها النقابة، خاصة أن النقيب كان خارج القاهرة حينها.

6- أكدت أنها أصيبت بالعمى لمدة 3 أشهر.


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للتوضيح??????

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