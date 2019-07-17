فيديو صادم.. اغتصاب وحلق لرؤوس المعتقلات داخل سجون الحوثي

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انتشر مقطع فيديو سجله أحد  المصورين، والذي يوثق مدى المعاناة التي تتعرض لها السيدات المعتقلات داخل سجون الحوثي السرية.

وبحسب الفيديو تتحدث السيدة اليمنية عن المعاملة غير الآدمية للحوثيين وظروف اعتقالهن، مشيرة إلى أن النساء اليمنيات يتعرضن للاغتصاب داخل السجون الحوثية.

وأضافت في مقطع فيديو بثّته قناة اليمن اليوم أنها كانت محتجزة مع أخريات فما يشبه "بدرومات" وسجون سرية تابعة للمليشيا الحوثية، حيث اعتدوا عليها بالعصي الكهربائية وقاموا بحلاقة شعر رأسها، مبينة أن ما تتعرض له السجينات من الاغتصاب دفع بعضهن إلى الانتحار.

وعلق عضو برنامج التواصل مع علماء اليمن الشيخ كمال القطوي؛ على ما يحدث بحق المختطفات في سجون المليشيا الحوثية، ووصفه بأنه تطور خطير، موضحا أنه ليس من شيمة اليمنيين الاعتداء على النساء، أو استخدامهن أوراق ضغط في الحروب، فمثل تلك التصرفات تنبئ عن ثقافة غريبة عن المجتمع اليمني. 

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