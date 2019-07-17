التحقيق مع مدير مشرحة زينهم بسبب تبديل جثة

17 يوليه 2019 - 11:15 ص

تحقق نيابة حوادث القاهرة مع الدكتور الدكتور أيمن حسان مدير مشرحة زينهم وأحمد الرفاعي ومحمود عبد الفتاح فنيين تشريح، ويسري مساعد حانوتي بسبب تبديل جثة فتاه ليبية بجثة أخرى لفتاه أفريقية، وسفرها إلى دولة ليبيا.

وكشفت التحقيقات أنه أثناء قيام محسن نصر، حانوتي سفارة إريتريا بالقاهرة، باستلام جثة فتاه إريترية 18 سنة، تبين أن الجثة تم تسليمها إلى محمد العريف حانوتي سفارة ليبيا عن طريق الخطأ وتم سفرها إلى دولة ليبيا، وتبين أن السلطات الليبية تحفظت على الجثة في إحدى المستشفيات الليبية تحت تصرف النيابة العامة الليبية، والتي فتحت تحقيقا في الواقعة.