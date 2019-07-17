  • الأربعاء 17 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر12:18 م
بحث متقدم
أرشيفية

"الإفتاء": 5 كلمات تعتقك من الحر الشديد لنار جهنم

محمد صلاح

تفاصيل جديدة عن أزمة محمد صلاح بقرية نجريج

العثور على جثة فتاة داخل حمامات مستشفى خاص بالمحلة

التحقيق مع مدير مشرحة زينهم بسبب تبديل جثة

ارشيف

استهداف جديد لمطار جيزان بالسعودية

سيدات

فيديو صادم.. اغتصاب وحلق لرؤوس المعتقلات داخل سجون الحوثي

المستشار مرتضى منصور

"منصور" يكشف سرا خطيرا عن حارسه السابق

وزير الإسكان

"الإسكان" تزف بشرى سارة للمواطنين

الامير هاري وزوجته

اختفاء الأمير هاري يثير ضجة في بريطانيا

أحمد عبده

باحث إسلامي يصف صحيح البخاري بـ"اللعين"

أرشيفية

قرار جديد من التموين بشأن البطاقات

التحقيق مع مدير مشرحة زينهم بسبب تبديل جثة

قضايا وحوادث

العثور على جثة فتاة داخل حمامات مستشفى خاص بالمحلة
العثور على جثة فتاة داخل حمامات مستشفى خاص بالمحلة

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

مفاجأة غير متوقعة بعقد «أجيرى» تكلف مصر الكثير

#

النيابة تباشر التحقيق مع متهمين بحيازة أستروكس

#

أول تعليق لشيرين عبدالوهاب بعد التحقيق معها

#

عاطل وكهربائي يذبحان صديقهما بالجيزة

الطقس

الأرصاد

الإفتاء

تحقق نيابة حوادث القاهرة مع الدكتور الدكتور أيمن حسان مدير مشرحة زينهم وأحمد الرفاعي ومحمود عبد الفتاح فنيين تشريح، ويسري مساعد حانوتي بسبب تبديل جثة فتاه ليبية بجثة أخرى لفتاه أفريقية، وسفرها إلى دولة ليبيا.

وكشفت التحقيقات أنه أثناء قيام محسن نصر، حانوتي سفارة إريتريا بالقاهرة، باستلام جثة فتاه إريترية 18 سنة، تبين أن الجثة تم تسليمها إلى محمد العريف حانوتي سفارة ليبيا عن طريق الخطأ وتم سفرها إلى دولة ليبيا، وتبين أن السلطات الليبية تحفظت على الجثة في إحدى المستشفيات الليبية تحت تصرف النيابة العامة الليبية، والتي فتحت تحقيقا في الواقعة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» برتوكول تعاون بين «الإنتاج الحربي» و«المالية»
» غرامة مالية كبيرة على «لوس أنجلوس»
» توزيع 8 ملايين مصحف على ضيوف الرحمن
» مفاجأة.. "الفراعنة" تصنيف أول لقرعة أمم إفريقيا 2021
» نشوى مصطفى تفاجئ الجمهور بعمرها الحقيقي
» كشف حقيقة وفاة حسين الجسمي بعد نشر حسابه آيات قرآنية
» فنانة شهيرة تبكي: رأيت أبي المتوفي أمام الكعبة
» أسمع شقيقه مكالمة عاطفية مع زوجته.. فقتله فورا
» بعد ظهورها بالحجاب .. هل تعتزل ريهام عبد الغفور؟
» شاهد .. فنانة شهيرة تظهر بالحجاب أثناء تأدية العمرة
» رسمياً.. فيكتور جوميز حكماً لنهائي كان 2019

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:29

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الوقود
أطباء (أرشيفية)
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"