» مصرع وإصابة 22 شخصًا في حادث مروع بالعياط

17 يوليه 2019 - 01:02 م

لفظ شخصان أنفاسهما الأخيرة، فيما أصيب 20 آخرين اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارتين نقل على الطريق الإقليمي بالعياط.

وردت معلومات للواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بوقوع حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالقرب من قربة البليدة بالعياط، انتقلت على الفور قوات الأمن وسيارات الإسعاف، وتبين حدوث حالتي وفاة و20 إصابة.

وأشارت التحريات، أن السرعة الزائدة "الجنونية" لسائق سيارة نقل أدت إلى اصطدم بسيارة أخرى كانت تقل قرابة 25 عاملاً متوجهين لمزارع الدواجن، ما أسفر عن مصرع سائق السيارة الثانية وعامل، وأصيب 20 آخرين بكدمات وكسور في مختلف أنحاء جسدهم.

ورفعت أوناش المرور حطام السيارتين وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.