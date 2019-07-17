» فى الإمارات.. ممرض يغتصب خادمة قبل الفجر

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قررت النيابة العامة فى دبى إحالة ممرض يحمل الجنسية الآسيوية إلى المحكمة بتهمة اغتصاب خادمة بالإكراه.

وذكرت الخادمة في أقوالها أمام أورقة المحققين إن المتهم قبل ثلاثة أيام من حلول رمضان الماضي، استغل خلو الفيلا وحاول اغتصابها عندما كان مستلقية تحت الدرج لتأخذ قسطاً من الراحة.

وأضافت أنه حاول معها أكر من مرة وأخبرته أنها متزوجة وحاولت الابتعاد عنه، إلا أنه أمسك بيدها بقوة، عجزت معها عن الإفلات منه، ثم قبّلها.

ولفتت إلى أنه كرر الأمر وأنها كانت ترفض، وخشيت أن تخبر رب البيت أو زوجته، خشية أن ينهيا خدماتها، إذ إنه لم يمر على بدء عملها في الفيلا سوى شهرين فقط موضحة أن المتهم تسبب في إنهاء خدمات خادمتين قبلها من المكان نفسه.

وأوضحت أنه في المرة الأخيرة التي حاول التحرش بها قبيل صلاة الفجر، قررت إبلاغ زوجة صاحب الفيلا في الصباح ما وقع لها من المتهم، فأبلغت الأخيرة زوجها، وبدوره أبلغ الشرطة.


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