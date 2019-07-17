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سر عدم اختيار حكم مصري لإدارة نهائي أمم أفريقيا

الرياضة

الناقد الرياضي علاء عزت
الناقد الرياضي علاء عزت

إيمان هاني

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تن

كأس أمم إفريقيا

علاء عزت



كشف الناقد الرياضي علاء عزت عن عدم اختيار حكم مصري لإدارة نهائي كأس أمم أفريقيا قائلا: "إن وجود منتخب عربي في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، منع اختيار حكم مصري لإدارة المباراة وهذا متعارف عليه".

وأكد "عزت" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة "تن"، أن اختيار الحكم المصري جهاد جريشة لإدارة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، استثناء يثبت كفاءة الحكام المصريين وسمعتهم الطيبة.

 وعن احتمال تغيير منتخب الجزائر لخطته في المباراة النهائية، توقع أن لا يغير مدرب المنتخب الجزائري خطته أو تشكيلة واستبعد أن يخاطر المدرب في تلك المباراة الحاسمة.

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