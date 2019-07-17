» استخراج بيانات النجاح والرسوب من المناطق الأزهرية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن إتاحة استخراج بيان درجات النجاح والرسوب للشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول للعام الدراسي 2018/2019، من خلال المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، وذلك تسهيلًا للطلاب من عناء وتكاليف السفر، حيث كان الأمر قاصرًا في السابق على استخراجها من قطاع المعاهد الأزهرية بمدينة نصر بالقاهرة.

وصرح الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بأنه كلف المناطق الأزهرية بطباعة مستخرجات النجاح الخاصة بالشهادة الثانوية الأزهرية عن طريق المنطقة بعد دفع الرسوم المقررة، وهي 15 جنيهًا، وذلك بالتنسيق مع مركز المعلومات بمشيخة الأزهر وبالمناطق التابعة، تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف.

وأصدر قطاع المعاهد تعليماته إلى المختصين باستخراج الشهادات بالمناطق بضرورة مطابقة المستخرج للنتيجة الورقية الخاصة بالنتيجة المرسلة للمنطقة من قبل لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية على أن يستمر العمل بهذه المنظومة طوال فترة الطعون الخاصة بالدور الأول، وأن يتم اعتماد المستخرج من مدير المنطقة.

وقال خليل: في حالة رغبة الطالب في اعتماد الخارجية عليه أن يتوجه إلى الإدارة المركزية للامتحانات بالقاهرة.